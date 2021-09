SBI SO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (SBI SO Recruitment 2021) लिए SBI ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती (SBI SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (SBI SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (SBI SO Recruitment 2021) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है.Also Read - RPSC SO Recruitment 2021: राजस्थान सरकार में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, बस करना होगा ये काम, 70000 से अधिक होगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://recruitment.bank.sbi/crpd-sco-2021-22-17/apply पर क्लिक करके भी इन पदों (SBI SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://bank.sbi/documents/77530/11154687/270921-Ad+No.-17.pdf/bb04f10b-9347-4576-69ec-c4eba6cc7ab9?t=1632745625542 के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (SBI SO Recruitment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (SBI SO Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 616 पदों को भरा जाएगा.

SBI SO Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 28 सितंबर 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 18 अक्टूबर 2021

SBI SO Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी – 616

रिलेशनशिप मैनेजर – 314

रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड) – 20

कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव – 217

निवेश अधिकारी – 12

केंद्रीय अनुसंधान दल (प्रोडक्ट लीड) – 2

केंद्रीय अनुसंधान दल (सहायता) – 2

मैनेजर (मार्केटिंग) – 12

डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग) – 26

कार्यकारी (दस्तावेज़ संरक्षण-अभिलेखागार) – 1

SBI SO Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

रिलेशनशिप मैनेजर – उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट के साथ 3 साल अनुभव होना चाहिए.

रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड) – सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होने के साथ न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव – सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए.

निवेश अधिकारी – सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ एनआईएसएम/सीडब्ल्यूएम द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट संगठन में निवेश सलाहकार/परामर्शदाता/प्रोडक्ट टीम के हिस्से के रूप में योग्यता के बाद का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

सेंट्रल रिसर्च टीम (प्रोडक्ट लीड) – मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से एमबीए/पीजीडीएम या सीए/सीएफए. इक्विटी रिसर्च / वेल्थ मैनेजमेंट / एएमसी (म्यूचुअल फंड) / बैंकों में प्रोडक्ट अनुभव में योग्यता के बाद न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट) – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य/वित्त/अर्थशास्त्र/प्रबंधन/गणित/सांख्यिकी में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवार के पास न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

प्रबंधक (विपणन) – सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय / एआईसीटीई / यूजीसी / अनुमोदित संस्थानों से मार्केटिंग / वित्त में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक एमबीए / पीजीडीबीएम या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. साथ ही न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

उप प्रबंधक (विपणन) – सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय / एआईसीटीई / यूजीसी / अनुमोदित संस्थानों से मार्केटिंग / वित्त में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक एमबीए / पीजीडीबीएम या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. साथ ही न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

कार्यकारी (दस्तावेज़ संरक्षण-अभिलेखागार) – : एमए (इतिहास) आधुनिक भारतीय इतिहास में एक वैकल्पिक पेपर के साथ (पोस्ट 1750 अवधि) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या सामाजिक विज्ञान की अन्य स्ट्रीमों नृविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान में MA या एप्लाइड / भौतिक विज्ञान में M.Sc. होना चाहिए. साथ ही न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

SBI SO Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

रिलेशनशिप मैनेजर – 23 से 35 वर्ष

रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड) – 28 से 40 वर्ष

कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव – 20 से 35 वर्ष

निवेश अधिकारी – 28 से 40 वर्ष

केंद्रीय अनुसंधान दल (उत्पाद लीड) – 30 से 45 वर्ष

केंद्रीय अनुसंधान दल (सहायता) – 25 से 35 वर्ष

मैनेजर (मार्केटिंग) – 40 वर्ष

डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग) – 35 वर्ष

कार्यकारी (दस्तावेज़ संरक्षण-अभिलेखागार) – 30 वर्ष

SBI SO Recruitment 2021 के लिए वेतन

रिलेशनशिप मैनेजर- रु. 6-15 लाख

रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड)- रु. 10-28 लाख

कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव – रु. 2-3 लाख

निवेश अधिकारी – रु। 12-18 लाख

सेंट्रल रिसर्च टीम (प्रोडक्ट लीड) – रु. 25-45 लाख

केंद्रीय अनुसंधान दल (सहायता) – रु. 7-10 लाख

मैनेजर (मार्केटिंग)- रु. 63840-1990/5-73790-2220/2-78230

डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग)- रु. 48170-1740/1-49910-1990/10-69810

कार्यकारी (दस्तावेज़ संरक्षण-अभिलेखागार) – रु. 8-12 लाख