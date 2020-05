SSC CHSL, JE, Stenographer Exam New Date: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एसएससी सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. SSC ने SSC CHSL 2019 टियर 1, SSC JE और SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D, CHSL 2018 परीक्षा के लिए स्किल टेस्ट सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए संशोधित तिथियों की घोषणा को स्थगित कर दिया है. Also Read - Sarkari Naukri 2020: DDU Recruitment 2020: दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में इन पदों पर निकली वैकेंसी, वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए होगा सेलेक्शन

एसएससी को 3 मई के बाद की स्थिति का आकलन करने के बाद इन परीक्षाओं के लिए संशोधित तिथियों की घोषणा करनी थी. हालांकि 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार के बाद एसएससी ने अधिसूचित किया है कि इन परीक्षाओं की संशोधित तारीखों पर निर्णय 1 जून तक स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा. स्थिति बेहतर पाए जाने पर आयोग संशोधित कैलेंडर जारी करेगा. उम्मीदवार किसी भी अपडेट के लिए बीच-बीच में आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in देखते रहे हैं.

SSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, "कर्मचारी चयन आयोग ने 21.05.2020 को कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है. यह नोट किया गया है कि सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31.05.2020 तक बढ़ा दिया है. उपरोक्त और निरंतर जानकारी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 19/03/2020, 16/04/2020, 24/04/2020 और 04.05.2020 की अधिसूचना जारी की गई. आयोग ने निर्णय लिया है कि 01/06/2020 को स्थिति की समीक्षा की जाएगी. आयोग की परीक्षाओं की अनुसूची की घोषणाओं से संबंधित निर्णय लेने से पहले। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित अंतराल पर आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें."

इसके अलावा इस लिंक पर https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. बता दें कि SSC CHSL टियर 1 परीक्षा मूल रूप से 16 से 27 मार्च तक आयोजित होने वाली थी. SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 30 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी. वहीं SSC स्टेनोग्राफर की परीक्षा 5 से 7 मई तक होनी थी.