UP Panchayat Assistant Recruitment 2021: यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत असिस्टेंट के पदों पर नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रत्येक पंचायत के लिए पंचायत असिस्टेंट और लेखाकार-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UP Panchayat की आधिकारिक वेबसाइट panchayatiraj.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इन पदों (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) पर आवेदन करने करने की शुरुआत तिथि 2 अगस्त है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://panchayatiraj.up.nic.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) पर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UP Panchayat Assistant Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 58189 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत: 02 अगस्त 2021

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 17 अगस्त 2021

UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

पंचायत सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ – 58189 पद

UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 से 40 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.

UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के लिए चयन मानदंड

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

UP Panchayat Assistant Recruitment 2021 के लिए वेतन

उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर रु. 6000/- प्रति माह