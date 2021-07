UP Police SI, ASI Recruitment 2021: यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके (UP Police SI, ASI Recruitment 2021) लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय), SI (गोपनीय-सतर्कता), असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों (UP Police SI, ASI Recruitment 2021) पर भर्ती के लिए आवेदन करने की कल अंतिम डेट है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों (UP Police SI, ASI Recruitment 2021) के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.Also Read - DTC Recruitment 2021: 10वीं पास के लिए DTC में बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी, जल्द करें अप्लाई, होगी अच्छी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upprpbsimca20.onlineapplicationform.org/UPPRPBM/ पर क्लिक करके भी इन पदों (UP Police SI, ASI Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://uppbpb.gov.in/ASI_SI_2021/new_rec_asi_si(conf).pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP Police SI, ASI Recruitment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UP Police SI, ASI Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 1329 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 624 यूपी पुलिस क्लर्क के लिए, 358 यूपी पुलिस अकाउंटेंट के लिए और 295 पुलिस सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) के लिए हैं. Also Read - Indian Navy Recruitment 2021: 10वीं पास के लिए भारतीय नौसेना में निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई, 65000 से अधिक मिलेगी सैलरी

UP Police SI, ASI Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, इस Direct Link से करें अप्लाई, 60000 से अधिक मिलेगी सैलरी

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 01 जून 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 22 जुलाई 2021

UP Police SI, ASI Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पद – 1329

पुलिस सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) – 295 पद + 32 पद

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (क्लर्क) – 624 पद + 20 पद

असिस्‍टेंट सब-इंस्‍पेक्‍टर ऑफ पुलिस (अकाउंट्स) – 358 पद

UP Police SI, ASI Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (क्लर्क) – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए. साथ ही 25 WPM की हिंदी टाइपिंग स्पीड और 30 WPM की अंग्रेजी टाइपिंग के साथ O लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (अकाउंट्स)- उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अकाउंट्स या कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए. साथ ही हिंदी टाइपिंग की स्पीड 15 शब्द प्रति मिनट और O लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

पुलिस सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और स्टेनोग्राफर हिंदी में 8- शब्द प्रति मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए. इसके अलावा O लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

UP Police SI, ASI Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

UP Police SI, ASI Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और पीएसटी, कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, मेडिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

UP Police SI, ASI Recruitment 2021 के लिए वेतन

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (क्लर्क)- 5200-20200 और ग्रेड पे रु. 2800

पुलिस सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) – 9300-34800 और ग्रेड पे रु. 4200