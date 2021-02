UP Police SI Recruitment 2021: यूपी पुलिस (UP Police) में दरोगा (Daroga Bharti 2021) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती (UP Police SI Recruitment 2021) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Police SI Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर इन पदों (UP Police SI Recruitment 2021) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2021: Odisha High Court Recruitment 2021 इन 202 पदों पर हाई कोर्ट में निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, लाखों में मिलेगी सैलरी

इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppbpb.gov.in/ पर क्लिक करके इन पदों (UP Police SI Recruitment 2021) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://uppbpb.gov.in/SI_PC_FSSO_2021 के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UP Police SI Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत सब इंस्पेक्टर, प्लाटून और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर जैसे विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है. योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कुल 9027 रिक्त पद उपलब्ध हैं.

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 1 अप्रैल 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल, 2021

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

रिक्तियों की श्रेणी संख्या का नाम

सामान्य- 3613 पद

ईडब्ल्यूसी- 902 पद

ओबीसी- 2437 पद

एससी- 1895 पद

एसटी- 180 पद

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए.

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवारों की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, PST, PET, फाइनल लिस्ट और मेडिकल टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर प्रतिमाह 4200 ग्रेड पे के तहत 9300 से 34800 रुपये दिए जाएंगे.

UP Police SI Recruitment 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न

परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और परीक्षा की अवधि 400 अंकों के लिए 2 घंटे की होगी.