UPSSSC PET Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ के तहत विभिन्न मंत्रालयों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके लिए UPSSSC में UP प्रीलिम्स परीक्षा (PET 2021) 2021 के तहत ग्रुप C के पदों (UPSSSC PET Recruitment 2021) पर भर्ती के लिए आवेदन करने की कल आखिरी तारीख है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UPSSSC PET Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई (UPSSSC PET Recruitment 2021) कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://upsssc.gov.in/AllNotifications.aspx पर क्लिक करके भी इन पदों (UPSSSC PET Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://upsssc.gov.in/UploadNotices/ADVT_1355.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (UPSSSC PET Recruitment 2021) भी देख सकते हैं. इन पदों (UPSSSC PET Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 है.

UPSSSC PET Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 25 मई 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 21 जून 2021

UPSSSC PET परीक्षा तिथि – बाद में घोषित की जाएगी

UPSSSC PET Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

Group C पद

UPSSSC PET Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों को हाई स्कूल / इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.

UPSSSC PET Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए.