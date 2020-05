LMRC Result 2020: लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LMRC) / उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRCL) ने जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक प्रबंधक (एएम) और जनसंपर्क सहायक (पीआरए) के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के स्कोर कार्ड के साथ रिजल्ट जारी किया है. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने उन उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिन्होंने इस परीक्षा में क्वालीफाई किया है. Also Read - Sarkari Results 2020: BSF Head Constable Result 2020: BSF ने हेड कांस्टेबल 2020 का रिजल्ट किया जारी, इस प्रोसेस के जरिए करें चेक

ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने LMRC Exam 2020 के लिए आवेदन किया है, वे लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट lmrcl.com पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि लखनऊ मेट्रो परीक्षा 20 जनवरी 2020 और 22 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी. इसके अलावा इन परीक्षाओं का आंसर की भी जारी किया, जिसके तहत 25 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 तक आपत्तियां उठाने का समय दिया गया था.

ऐसे करें LMRC Result 2020 डाउनलोड

लखनऊ मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट lmrcl.com पर जाएं.

‘करियर सेक्शन’ के तहत दिए गए ‘रिक्रूटमेंट 2019′ पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें जहां ‘Click here for Score Card & Candidate Response’ and Click on’ लिखा हो.

अपना USER ID और पासवर्ड दर्ज करें.

यूपी मेट्रो रिजल्ट 2020 डाउनलोड करें.