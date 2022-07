JEE Main 2022 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2022 परीक्षा सेन 1 की प्रोविजनल आंसर (JEE Main 2022 Session-1 Answer Key) को जारी कर दिया गया है. आंसर की के साथ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र को भी जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल थे वे अधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की चेक करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड एंटर करना होगा.Also Read - CBSE Class 10th 12th Result 2022: कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब जारी करेगा सीबीएसई, यहां पाएं ताजा अपडेट

जेईई मेन 2022 की प्रोविजनल आंसर की के माध्यम से अभ्यर्थी अपने मार्क्स की काउंटिंग कर सकते हैं. अगर आपको प्रश्न या उत्तर में किसी तरह की दिक्कत होती है तो अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल आंसर की 2022 को चुनौती दे सकते हैं. जेईई मेन 2022 को लेकर किसी प्रकार का सवाल है तो अभ्यर्थी 011-40759000 पर कॉल करने के अलावा jeemain@nta.ac.in पर मेल भी कर सकते हैं.

JEE Main 2022 Answer Key को कैसे करें डाउनलोड

– आंसर की डाउनलोड करने के लिए छात्रों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर Click here for QP/Responses and Provisional Answer Keys of JEE(Main) 2022 Session 1 for Challenge के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि को एंटर करें.

– जेईई मेन आंसर की स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी. इसे डाउनलोड करें.