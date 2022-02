UGC NET Result 2021: यूजीसी नेट परीक्षा के रिजल्ट का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट 2021 परीक्षा के परिणामों को अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगी. इसके साथ ही परीक्षा के आंसर की को भी जारी किया जाएगा. उम्मीदवार पना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लॉगइन करके अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UGC NET Result 2021: यूजीसी नेट रिजल्ट आज होगा जारी, डायरेक्ट लिंक के माध्यम से ऐसे करें चेक

How to check NET result: ऐसे देखें रिजल्ट

– रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करना होगा.

– यहां आपको UGC NET result December 2020 और UGC NET result June 2021 के दो अलग अलग लिंक मिलेंगे.

– जिसका रिजल्ट आपको देखना है उस लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद नया पेज खुलेगा.

– यहां आपको यूजीसी ने एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन भरकर सबमिट करना होगा.

– अब आपका लॉगइन पेज खुलेगा, जहां आपको रिजल्ट शो होगा.

– इसे डाउनलोड कर लें.

यूजीसी परीक्षा कब हुई?

यूजीसी परीक्षा कब हुई?

कोरोना महामारी के कारण यूजीसी नेट दिसंबर 2022 और यूजीसी नेट जून 2021 दोनों ही परीक्षाएं संभावित समय पर न हो सकीं. दोनों परीक्षाएं एक साथ नवंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक संपन्न कराई गई. एनटीए ने 20 नवंबर 2021 से लेर 5 जनवरी 2022 के तक परीक्षा का आयोजन किया. बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.