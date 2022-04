IBPS CRP PO/MT-XI final result 2022: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन बोर्ड (IBPS) ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर IBPS CRP PO/MT-XI Main Result 2022 जारी कर दिया है. IBPS CRP PO/MT-XI Mains Result 2022 को उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से उनके रजिस्‍ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, पासवर्ड / जन्म तिथि (DD-MM-YY) और कैप्चा कोड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं. भाग लेने वाले बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के लिए आईबीपीएस सामान्य भर्ती प्रक्रिया (IBPS Common Recruitment Process) (सीआरपी)- (सीआरपी पीओ/एमटी-एक्सआई) पूरे भारत में आयोजित की गई थी.Also Read - JKBOSE 11th Result 2021: कक्षा 11वींं का परिणाम जारी, ऐसे चेक करें पर‍िणाम

IBPS PO Final Result 2021: ऐसे चेक करें

1. उम्‍मीदवार ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये लिंक Click here to download Combined Results of CRP PO/MTS Mains and Interview पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रजिस्‍ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करें.

4. रिजट (IBPS PO Mains and Interview combined results) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

डायरेक्‍ट लिंक

परीक्षा आयोजित होने के बाद बहुत लंबे समय के बाद आईबीपीएस पीओ फाइनल रिजल्ट 2021 (IBPS PO Final Result 2021 ) घोषित किया गया है. जिन उम्मीदवारों ने इसे प्रोवीजनल सूची में जगह बनाई है, उन्हें अब पीओ / एमटीएस नौकरियों (PO/MTS jobs) के लिए भर्ती किया जाएगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतिम भर्ती पात्रता मानदंडों (eligibility criteria) को पूरा करने के अधीन है.