ICAI CA Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) फाउंडेशन और अंतिम परीक्षा परिणाम दिसंबर सत्र (CA Foundation and Final exam results for the December session) के लिए कल, 10 फरवरी को घोषित करने की संभावना है. आईसीएआई सीए परीक्षा (ICAI CA exams) दिसंबर में आयोजित की गई थी और आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार परिणाम संभवतः 10 फरवरी (शाम) या 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.

परिणाम अधिसूचना में ICAI ने कहा कि दिसंबर 2021 में आयोजित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अंतिम परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम और नया पाठ्यक्रम) और फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 (शाम)/ 11 फरवरी शुक्रवार को घोषित होने की संभावना है. इसे निम्‍नलिख‍ित वेबसाइटों पर उम्मीदवारों देख सकते हैं. छात्र रोल नंबर के साथ रजिस्‍ट्रेशन नंबर या पिन नंबर का उपयोग करके आईसीएआई (ICAI) की वेबसाइटों से अपना परिणाम देख सकते हैं.

ICAI results: इन वेबसाइट्स पर चेक करें

icaiexam.icai.org

caresults.icai.org

icai.nic.in

यदि छात्र ई-मेल के माध्यम से परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो वे वेबसाइट icaiexam.icai.org पर भी अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. जिन उम्‍मीदवारों ने ईमेल पर रिजल्‍ट प्राप्‍त करने के लिये रजिस्‍ट्रेशन किया है, उन्‍हें रिजल्‍ट जारी होने के तुरंत बाद ईमेल के जरिये अपना रिजल्‍ट प्राप्‍त हो जाएगा.