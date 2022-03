JKBOSE 11th Result 2021 : जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जेकेबीओएसई 11वीं परिणाम 2021 (JKBOSE 11th Result 2021) आज 20 मार्च 2022 को जारी होने की संभावना है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कश्मीर डिवीजन परिणाम कुछ घंटों में जारी होने की संभावना है. छात्र 11वीं कक्षा के अपने जेकेबीओएसई परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर देख सकेंगे. छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए अपने JKBOSE रोल नंबर की आवश्यकता होगी.Also Read - UPTET result 2022 : यूपीटीईटी रिजल्‍ट किसी भी वक्‍त जारी हो सकता है, चेक करें अपडेट

JKBOSE 11th Result 2021: ऐसे चेक करें

1. जूम्‍मू एंड कश्‍मीर बोर्ड ऑफ स्‍कूल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए रिजल्‍ट टैब पर जाएं और वहां दिये गए लिंक class 11 result पर क्‍ल‍िक करें.

3. रोल नंबर (JKBOSE roll number) और अन्‍य विवरण दर्ज करें.

4. रिजल्‍ट (JKBOSE 11th result) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

5. डाउनलोउ करें और प्रिंटआउट Download and print a copy for future references.