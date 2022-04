RPSC SI PET Result 2021: राजस्‍थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी ने सब इंस्‍पेक्‍टर पीईटी का परिणाम (RPSC SI PET Result 2021) आज 11 अप्रैल को जारी कर दिया है. परिणाम का ऐलान आधिकार‍िक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर किया गया है. उम्‍मीदवार अपना परिणाम (RPSC Sub Inspector results) नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक पर भी चेक कर सकते हैं. बता दें कि मेरिट लिस्‍ट में जिन उम्‍मीदवारों के नाम आए हैं, उन्‍हें इंटरव्‍यू के लिए बुलाया जाएगा.Also Read - RPSC Recruitment 2022: आरपीएससी श‍िक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, 9760 सीनियर टीचर पदों पर हैं रिक्‍त‍ियां

आयोग ने अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्‍ट का रिजल्‍ट (RPSC SI PET Result 2021) जारी किया है, जिसका आयोजन 12 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक किया गया था. इस राउंड में कुल 2900 उम्‍मीदवारों ने क्‍वालिफाई किया है. अब इन्‍हें अगले चरण की चयन प्रक्र‍िया में शामिल किया जाएगा.

डायरेक्‍ट लिंक

सब-इंस्‍पेक्‍टर का परिणाम (Sub Inspector results) चेक करने के लिए उम्‍मीदवार नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करें.

RPSC SI Result 2021 for PET: ऐसे चेक करें परिणाम

1. राजस्‍थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक 11/04/2022 – Result Preamble and Cutoff Marks of Qualified Candidates for Interview (After Physical Efficiency Test) Of Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021 पर जाएं.

3. नया पेज खुलेगा, यहां PDF फाइल को डाउनलोड करें.

4. मेरिट लिस्‍ट में अपना रोल नंबर चेक करें.

5. इसका प्रिंटआउट भी ले सकेंगे.