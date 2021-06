SSC CGL Tier III Result 2021 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGLE 2019 Tier-III का रिजल्ट (SSC CGL Tier III Result 2021) जारी कर दिया है. SSC CGL Tier-III परीक्षा 22 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी. उम्मीदवार जो SSC CGL Tier-III परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC CGL Tier III Result 2021) पर देख सकते हैं. Also Read - How to Become a RAW Officer: IB और RAW में करना चाहते हैं नौकरी, Video में जानें क्या होती है क्ववालीफिकेशन, सेलेक्शन

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/Portal/Results पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (SSC CGL Tier III Result 2021) चेक कर सकते हैं. टियर- I, टियर- II और टियर- III परीक्षाओं में योग्य उम्मीदवारों के कुल प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन / कौशल परीक्षा यानी कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (CPT) और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट (DEST) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

SSC CGL Tier III Result 2021 ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

शीर्ष नेविगेशन बार में रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

SSC CGL Tier-III रिजल्ट देखने के लिए दिए गए लिंक के सामने रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए हार्ड कॉपी रखें.