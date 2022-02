SSC SI Delhi Police, CAPF & ASI in CISF Result 2019: एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिल्‍ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ के सीएपीएफ और एएसआई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में उपस्‍थ‍ित उम्‍मीदवार फाइनल पर‍िणाम ssc.nic.in पर या नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक पर चेक कर सकते हैं. बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी ने फाइनल परिणाम डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शॉर्टलिस्‍ट किए गए उम्‍मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं.Also Read - SSC GD Constable Result 2021: आज जारी हो सकता है एसएससी जीडी कांस्‍टेबल परीक्षा का परिणाम, ऐसे चेक करें स्‍कोर

इस भर्ती प्रक्रि‍या के जरिये 6 अलग-अलग वैकेंसी के लिये नियुक्‍त‍ियां हो रही हैं. इसमें दिल्‍ली पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की भर्ती शामिल है. फाइनल परिणाम चेक करने के लिये उम्‍मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पडेगी. नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो कर उम्‍मीदवार अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं. Also Read - SSC CHSL 2022 Recruitment Notification: 7 मार्च से पहले करें आवेदन, 92 हजार तक होगी सैलरी

SSC SI Delhi Police, CAPF & ASI in CISF Result 2019: ऐसे चेक करें

1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक SUB-INSPECTOR IN DELHI POLICE, CAPFS AND ASSISTANT SUB-INSPECTOR IN CISF EXAMINATION, 2019: DECLARATION OF FINAL RESULT पर जाएं.

3. नये पेज पर PDF फाइल खुलेगी.

4. इसमें अपना रोल नंबर चेक करें. Also Read - SSC GD Constable Result 2021 Date: इस तारीख को आ सकता है एसएससी जीडी कांस्‍टेबल का परिणाम, चेक करें

डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें परिणाम