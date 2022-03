SSC Steno Skill Test Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2019 कौशल परीक्षा 2019 (Stenographer Grade C and D 2019) के लिए परिणाम जारी करने जा रहा है. उम्मीदवार जो एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2019-22 (SSC Steno Grade C & D Exam 2019-22) में उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम एसएससी (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - SSC Exam Date 2022: एसएससी ने जारी की सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा की तारीख, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2019 (स्‍क‍िल टेस्‍ट) परीक्षा (SSC Stenographer Grade C and D 2019) का आयोजन 21 और 22 अक्टूबर 2021 को हुआ था. परिणाम कैलेंडर के अनुसार आयोग उक्त परीक्षा का परिणाम आज यानी 10 मार्च 2022 को जारी करने जा रहा है. परिणाम डाउनलोड करते समय उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं. इसके अलावा परीक्षा में शामिल उम्‍मीदवार इस डायरेक्‍ट लिंक https://ssc.nic.in/ पर जाकर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2019 (SSC Stenographer Grade C & D Exam 2019) के माध्यम से कुल 991 रिक्तियों की भर्ती की जाएगी. Also Read - NIFT Entrance Exam Result 2022 : निफ्ट प्रवेश परीक्षा का रिजल्‍ट जारी, डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

SSC Steno Grade C and D 2019-22 Result: ऐसे करें डाउनलोड

1. SSC की आध‍िकार‍िक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2. दिये गए रिजल्‍ट टैब पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब steno Grade C and D टैब में जाएं.

4. इसके बाद SSC Steno Grade C and D 2019-22 Result डाउनलोड लिंक से रिजल्‍ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें. Also Read - CSIR UGC NET Result 2021-22: csirnet.nta.nic.in पर परिणाम जारी हुए, डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें स्‍कोरकार्ड

परिणाम घोष‍ित होने के बाद उम्‍मीदवारों का डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.