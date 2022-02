UP Lekhpal Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन की प्रक्रिया आज यानी 4 फरवरी 2022 को समाप्त हो जाएगी. आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती होने पर 4 तारीख तक अपने फॉर्म में संशोधन (UP Lekhpal Application form Correction) कर सकते हैं. UPSSSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2022 में कुल 8085 पदों पर भर्तियां की जानी है. इस बाबत आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी को शुरू हुई थी और 28 जनवरी को आवेदन की प्रक्रिया बंद हो गई. अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं.Also Read - UP Lekhpal Recruitment: लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जल्दी करें आवेदन, अंतिम तिथि नजदीक

UP Lekhpal Recruitment 2022: कैसे करें करेक्शन

– करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट -upsssc.gov.in पर जाना होगा.

– यहां रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाकर Applicant’s Dashboard के लिंक पर क्लिक करें.

– अगले चरण में एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर जाएं और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन कर फॉर्म में हुई गलती का करेक्शन करें.

पदों का विवरण

सामान्य वर्ग- 3271

अनुसूचित जाति- 1690

अनुसूचित जनजाति- 152

ईडबल्यूएस- 2174 और 798

कुल पद- 8085