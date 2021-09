SBI Admit Card 2021 Released: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क कैडर में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (SBI Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SBI Recruitment Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (SBI Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा (SBI Recruitment Exam 2021) 13 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा.Also Read - SBI Door Step Banking: अब बैंक आपके घर भेजेगा 20000 रुपये तक, जानिए- कैसे लें इस सुविधा का लाभ

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/sbiphccmar21/cloea_may21/login.php?appid=ebfac518e38c4cb007008fdb29519c6d पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (SBI Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा (SBI Recruitment Exam 2021) में जनरल अवेयरनेस (25 अंकों के 25 प्रश्न), सामान्य अंग्रेजी (25 अंकों के 25 प्रश्न), मात्रात्मक योग्यता (25 अंकों के 25 प्रश्न), तर्क क्षमता (25 अंकों के 25 प्रश्न) और व्यावसायिक ज्ञान (100 के 50 प्रश्न) पर 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है.

SBI Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

‘अवसर अनुभाग’ पर क्लिक करें

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download Exam Call Letter’ given under ‘RECRUITMENT OF PHARMACIST IN CLERICAL CADRE (Advertisement No. CRPD/ PHARMACIST/2021-22/04)’ लिखा हो.

अपना पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / डीओबी दर्ज करें.

अपने खाते में लॉगिन करें.

SBI Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.