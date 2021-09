SBI Apprentice Admit Card 2021 Released: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अप्रेंटिस का एडमिट कार्ड (SBI Apprentice Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SBI Apprentice Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (SBI Apprentice Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 20 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी.Also Read - PNB Special Offer: PNB का जबरदस्त ऑफर, 30 सितंबर तक मिलेगा फायदा, लोन पर नहीं देनी होगी प्रॉसेसिंग फीस

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/sbiappajun21/cloea_sep21/login.php?appid=7ced52f के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड (SBI Apprentice Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (SBI Apprentice Admit Card 2021) देख सकते हैं. उम्मीदवार जो अपरेंटिस के पद पर भर्ती परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे SBI एडमिट कार्ड (SBI Apprentice Admit Card 2021) और परीक्षा का स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

SBI Apprentice Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download Exam Call Letter’ given under ‘ENGAGEMENT OF APPRENTICES UNDER THE APPRENTICES ACT, 1961 (Advertisement No. CRPD/APPR/2021-22/10)’ लिखा हो.

आवश्यक विवरण दर्ज करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसे सेव करें.