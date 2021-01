SBI CBO Result 2020 Declared: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसबीआई सीबीओ भर्ती परीक्षा 2020 (SBI CBO Recruitment Exam 2020) का रिजल्ट (SBI CBO Result 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SBI CBO Recruitment Exam 2020) में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट (SBI CBO Result 2020) SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - SBI SCO Admit Card 2020 Released: SBI ने जारी किया स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का Direct Link

SBI बैंक ने 28 नवंबर, 2020 को ऑनलाइन भर्ती परीक्षा (SBI CBO Recruitment Exam 2020) आयोजित की गई थी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.sbi.co.in/documents/77530/400725/280121-CBO-2020-RESULT-15+FORMAT+-+Amit.pdf/9f5d4aa2-4941-89d8-6ce7-c681f490b76f?t=1611834787921 पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (SBI CBO Results 2020) चेक कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (SBI CBO Result 2020) देख सकते हैं.

SBI CBO Result 2020 ऐसे करें चेक

SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/web/careers पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां‘Online Written test Result-Candidates Provisionally Shortlisted for Interview’ given under ‘RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS (Advertisement No. CRPD/CBO/2020-21/20)’ लिखा हो.

SBI CBO Result 2020 की एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

नीचे स्क्रॉल करें और अपना रिजल्ट चेक करें.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट लें.