SBI job opening: देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटफिकेशन जारी किया है. यह आवेदन सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के पद के लिए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त तक बैंक के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि SBI द्वारा 3850 पदों पर वेकेंसी निकाली गई हैं. इस बारे में बैंक ने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों का चयन सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पद पर होगा. इसके लिए आवेदनकर्ता के पास स्नातक की डिग्री का होना अनिवार्य है. अगर उम्र की बात करें तो आवेदनकर्ता की उम्र 01.08.2020 तक 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही इसमें परीक्षा के लिए पहले उम्मीदावारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

Also Read - भारत में Cyber Attack का खतरा, SBI ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट; गलती से भी न खोलें ये मेल

Here’s great news for all job seekers! SBI is hiring aspiring bank officers in various states across the country. Apply now: https://t.co/xXxlZdZk3G#Recruitment #Hiring #SBI #StateBankOfIndia pic.twitter.com/cNuhtewST7

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 6, 2020