SBI PO Prelims Result 2021: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने आधिकारिक वेबसाइट – sbi.co.in पर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए SBI PO 2021 परिणाम की घोषणा कर दी है. जो उम्मीदवार 20, 21 और 27 नवंबर, 2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना एसबीआई पीओ परिणाम 2021(SBI PO result 2021) ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. एसबीआई पीओ (SBI PO) के रिजल्‍ट को उम्मीदवार रोल नंबर या रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथि की मदद से देख सकते हैं.

SBI PO 2021 result : जरूरी तारीख

प्रारंभिक परीक्षा की तारीख (SBI PO prelims exam date 2021): 20, 21 और 27 नवंबर 2021

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम (SBI PO result date 2021 for prelims exam): 14 दिसंबर 2021

मुख्‍य परीक्षा की तारीख (SBI PO mains exam date 2021) : अभी जारी नहीं

SBI PO 2021 result: ऐसे चेक करें

ऑनलाइन परिणाम (SBI PO 2021 result) चेक करने के लिये उम्‍मीदवारों को अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्‍यकता होगी.

1. एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

2. वहां ‘Careers’ पेज पर जाएं.

3. अब रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

4. अपने रोल नंबर या रजिस्‍ट्रेशन नंबर के साथ जन्‍म तिथि एंटर करें और दिया गया कोड भी लिखें.

5. सबमिट करें और स्‍क्रीन पर आपका रिजल्‍ट (SBI PO result) आ जाएगा. चेक करें और उसका प्रिंटआउट लें.

डायरेक्‍ट लिंक

भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए एसबीआई पीओ 2021 भर्ती परीक्षा (SBI PO exam) आयोजित कर रहा है. SBI PO 2021 परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी. प्रारंभिक परीक्षा में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों को मुख्‍य परीक्षा में बैठना होगा, इसके बाद उनका इंटरव्‍यू होगा. SBI PO 2021 की मुख्य परीक्षा की तारीख फिलहाल जारी नहीं की गई है. लेकिन माना जा रहा है कि यह जनवरी 2022 में आयोजित हो सकती है.