SBI PO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ (State Bank OF India PO Recruitment 2021) की पद पर वैकेंसी आई है. ऐसे में बैंक पीओ की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी आई है. स्टेट बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कुल 2056 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. वहीं 25 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि होगी. ऐसे में एसबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन

ऑनलाइन माध्यम से आप एसबीआई के इस फॉर्म को खुद से घर बैठे भी भर सकते हैं या फिर आप नजदीकी साइबर कैफे में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in या ibpsonline.ibps.in पर जाना होगा.

2- यहां आपको Current Opening की लिंक पर क्लिक करना होगा.

3- अगले पेज पर आपको RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS ADVERTISEMENT NO: CRPD/PO/2021-22/18 पर क्लिक करना होगा.

4- यहां Click here for New Registration के विकल्प पर क्लिक करें.

5- अगले चरण में मांगी गई जानकारी को भरकर अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लें.

6- रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायदा से आप अपने एप्लिकेशन फॉर्म को भर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रख लें.

7- आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिटआउट जरूर रख लें.

योग्यता

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना अनिवार्य है. वहीं अपीयरिंग उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं आयु की सीमा 21 साल से 30 साल है.