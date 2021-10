SBI PO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक में निकली पीओ (Probationary Officers) की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख जल्द ही खत्म होने वाली है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदावारों को जल्द से जल्द अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए. बता दें कि इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 2056 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस बाबत भारतीय स्टेट बैंक (Jobs In SBI) द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अक्टूबर से आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है. वहीं 25 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है. ऐसे में जल्द से जल्द बैंक पीओ पद के लिए आवेदन कर दें. बता दें कि इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन नवंबर या दिसंबर महीने में किया जा सकता है.Also Read - RBI imposed fine on SBI: स्टेट बैंक पर RBI ने लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए- क्या है पूरा मामला?

कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in या ibpsonline.ibps.in पर विजिट करना होगा.

– यहां करेंट ओपनिंग के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अगले चरण में RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS ADVERTISEMENT NO: CRPD/PO/2021-22/18 पर क्लिक करना होगा.

– अगले चरण में Click here for New Registration पर क्लिक करना होगा.

– अब यहां आपसे से जानकारी मांगी जाएगी जिसे भरकर अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें.

– बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

– आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर रख लें.

आवेदन शुल्क

बैंक पीओ के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फीस का भुगतान करना होगा. ओबीसी और EWS के लिए 750 रुपये फीस देना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए किसी प्रकार के फीस का भुगतान नहीं करना होगा.