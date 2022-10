SBI PO Recruitment 2022: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. हालांकि इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद कर दी जाएगी. जो उम्मीदवार अबतक आवेदन नहीं कर सके हैं वे अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है. इस भर्ती के जरिए कुल 1673 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें.Also Read - SBI ने भारत के छह राज्यों में शुरू किया 'ग्राम सेवा कार्यक्रम', चौथे चरण में दूरदराज के 30 गांव को लेगा गोद

स्टेट बैंक में पीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी. वहीं 12 अक्टूबर 2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि है. इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा कआ आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित की जाएगी.

SBI PO Recruitment 2022: कैसे करें अप्लाई

– इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

– वेबसाइट की होम पेज पर Whats New के लिंक पर क्लिक करें.

– अब State Bank of India SBI Probationary Officers Online Form 2022 for 1673 Post के लिंक पर क्लिक करें.

– अब Click Here to Apply के विल्प पर क्लिक करें.

– अब मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

– रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

– आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के बाद उम्मीदवार आवेदन का प्रिंट जरूर ले लें.

SBI PO Exam Pattern: परीक्षा का पैटर्न

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2022 में केवल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 100 अंक दिए जाएंगे. बता दें कि परीक्षा में तीन विषयों अंग्रेजी, क्वानटेटिव एप्टिट्यूड और रिजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की जाएगी. इसके लिए हर गलत प्रश्न पर अंक काटे जाएंगे.