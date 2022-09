SBI PO Recruitment 2022: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक पीओ के कुल 1673 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार पूरी डिटेल्स जरूर चेक कर लें. एसबीआई द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आज यानी 22 सितंबर से इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2022 है.Also Read - SBI ने बेस रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में की बढ़ोतरी, नई दरें आज से ही प्रभावी

SBI PO Vacancy: आवेदन प्रक्रिया

– इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

– होमपेज पर Whats New के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां State Bank of India SBI Probationary Officers Online Form 2022 for 1673 Post के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां Click Here to Apply पर क्लिक करें.

– अगले पेज पर आपसे जो भी जानकारी मांगी गई है उसे भरकर सबमिट करें.

– अब आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आवेदन की प्रिंट निकाल लें.

SBI PO Recruitment: महत्वपूर्ण तिथियां

– आवेदन शुरू होने की तिथि- 22 सितंबर

– आवेदन की लास्ट डेट- 12 अक्टूबर

– प्रारंभिक परीक्षा- 17 से 20 दिसंबर 2022

SBI PO Eligibility: योग्यता और आयु

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है.

SBI PO Age: आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए. वहीं उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 साल से कम होनी चाहिए. उम्मीदवारों के आयु की गणना 1 अप्रैल 2022 के मुताबिक की जाएगी.

SBI PO Salary Details: वेतनमान

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर प्रतिमाह 63,840 रुपए दिए जाएंगे. साथ ही उम्मीदवारों को कई तरह का लाभ भी मिलेगा.