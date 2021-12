SBI Recruitment 2021: स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने सर्क‍िल बेस्‍ट ऑफिसर (CBO) के लिये भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्‍छुक उम्‍मीदवार एसबीआई (SBI) की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर रिक्‍त‍ियों (SBI CBO recruitment) पर आवेदन कर सकते हैं. बैंक ने कुल 1226 रिक्‍त‍ियों पर भर्ती के लिये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिये 9 दिसंबर से आवेदन प्रक्र‍िया जारी है. इच्‍छुक उम्‍मीदवारों के लिये इन पदों पर 29 दिसंबर तक आवेदन प्रक्र‍िया जारी रहेगी. उम्‍मीदवार अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं. इसके लिये उनके पास 29 दिसंबर तक का ही समय है. इसके बाद आवेदन प्रक्र‍िया और करेक्‍शन विंडो दोनों ही बंद हो जाएंगी. आपको बता दें कि भर्ती प्रक्र‍िया (SBI CO Recruitment 2021) तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले अभ्‍यर्थ‍ियों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा, इसके बाद स्‍क्रीनिंग और इंटरव्‍यू का फेज पूरा करना होगा.Also Read - Bank of Baroda Recruitment 2021: बैंक ऑफ बडौदा में है नौकरी का मौका, कैसे होगा सेलेक्‍शन, जानें

SBI CBO Recruitment 2021: महत्‍वपूर्ण तारीख

आखिरी तारीख- 29 दिसंबर 2021

ऑनलाइन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख- 26 दिसंबर 2021

एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म में सुधार करने या बदलाव करने की आखिरी तारीख- 29 दिसंबर 2021

ऑनलाइन एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेने की आखिरी तारीख- 13 जनवरी 2022

SBI CBO एडमिट कार्ड- 12 जनवरी 2022 (टेंटेटिव)

SBI CBO परीक्षा की तारीख- बाद में जारी होगी

SBI CBO Recruitment 2021: पदों का विवरण

अहमदाबाद: 354

बेंगलुरु: 278

भोपाल: 214

चेन्‍नई: 276

जयपुर : 104

SBI CBO Recruitment 2021: उम्र सीमा

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार जो उम्‍मीदवार 21 साल से कम उम्र के हैं, इन पदों के लिये आवेदन नहीं कर सकते. वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है. 30 वर्ष से ज्‍यादा उम्र के उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन नहीं कर पाएंगे.

SBI CBO Recruitment 2021: योग्‍यता

शैक्षणिक योग्‍यता के अलावा किसी भी कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में दो साल काम करने का अनुभव होना चाहिए.

SBI CBO Recruitment 2021: वेतन

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार चयनित उम्‍मीदवारों का बेसिक पे 36000 होगा. इसके साथ ही इंक्रीमेंट, D.A, H.R.A/ लीज रेंटल, C.C.A, मेडिकल और अन्‍य एलाउंस प्राप्‍त होगा.