SBI SCO Recruitment 2022: स्टेट बैंक में स्पेशल कैडर ऑफिसर के पद पर आई भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

SBI SCO Recruitment 2022: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन से पूर्व नोटिफिकेशन के जरिए कुछ अहम जानकारियों को जरूर चेक कर लें. इस बाबत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2022 है. इस भर्ती के जरिए कुल 35 पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का बीई या बीटेक Computer Science, Computer Science and Engineering, Information Technology, Software Engineering, Electronics and Communications Engineering में किया होना चाहिए. या फिर इसी स्तर की अन्य डिग्री जैसे MCA, MTech, or MSc in Computer Science, Information Technology, or Electronics and Communications Engineering किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया होना चाहिए.

पदों का विवरण

डिप्टी मैनेजर (डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर): 06 पद

डिप्टी मैनेजर (इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर): 02 पद

डिप्टी मैनेजर (जावा डेवलपर): 05 पद

डिप्टी मैनेजर (WAS एडमिनिस्ट्रेटर): 03 पद

संविदात्मक पदों के लिए

सीनियर एग्जीक्यूटिव (फ्रंटेंड एंगुलर डेवलपर): 03 पद

वरिष्ठ कार्यकारी (पीएल और एसक्यूएल डेवलपर): 03 पद

सीनियर एक्जीक्यूटिव (जावा डेवलपर): 10 पद

वरिष्ठ कार्यकारी (तकनीकी सहायता): 01 पद

कार्यकारी (तकनीकी सहायता): 02 पद

वरिष्ठ विशेष कार्यकारी (टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट): 01 पद

SBI SCO Recruitment 2022: कैसे करें अप्लाई

– इस बाबत आवेदन करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

– होंपेज पर करियर सेक्शन में जाएं और इस बाबत दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

– यहां पहले खुद को रजिस्टर करें इसके बाद अगले चरण में आवेदन फॉर्म का लिंक खुलेगा.

– यहां मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमिट करें.

– इसके बाद फीस का भुगतान करें और सबमिट करें.

– आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार इस बाबत आवेदन का प्रिंट जरूर ले लें.