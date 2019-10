SBI SO Exam 2019: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SO) भर्ती परीक्षा 2019 के लिेए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार SBI SO परीक्षा 2019 के लिए अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड sbi.co.in लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एसबीआई के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, 20 अक्टूबर को एसओ (SO Exam) की परीक्षा आयोजित होने वाली है.

इस ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार को अपना एडमि़ट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एसबीआई के वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि और पासवर्ड दर्ज करना होगा. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन केवल ई-मेल के जरिए कॉल लेटर भेजा जाएगा.

आप इस प्रकार SBI SO परीक्षा 2019 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

इसके लिए आपको SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग करना होगा: https://sbi.co.in/careers/

होमपेज पर, ‘ज्वाइन एसबीआई’ पर क्लिक करें.

लिंक ‘करंट ओपनिंग’ पर क्लिक करें.

नए पेज पर, उस लिंक को खोजें, जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SO) अधिकारियों की भर्ती लिखा हो”.

ऑनलाइन परीक्षा कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाएं.

अपना पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि/ कैप्चर कोड दर्ज करें.

SBI SO परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड शो करने लगेगा.

इसे डाउनलोड करें और उसी का प्रिंट आउट लें.