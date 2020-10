School, College Reopen Latest News: स्कूलों, कॉलेजों, और कोचिंग संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार अनलॉक-5 (School, College Reopening in Unlock 5.0) में कई चीजें खोलने का काम कर रही है. गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद निर्णय लेने के लिए लचीलेपन होगा. Also Read - Coronavirus Cases in India: कोरोना के लिए सबसे बदतर रहा सितंबर, 33 हजार से अधिक लोगों ने गंवाई जान

रिसर्च स्कॉलरों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीमों में पीएचडी कर रहे छात्रों और स्नातकोत्तर छात्र जहां प्रयोगशाला या प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, उच्च शिक्षा संस्थान 15 अक्टूबर से खुल सकते हैं. बाकी कॉलेज के छात्रों के लिए दिशानिर्देश उच्च शिक्षा विभाग को लेने के लिए कहा गया है. संबंधित स्कूलों या संस्थान प्रबंधन से परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा. यहां तक ​​कि जैसे ही भौतिक कक्षाएं खुल रही हैं, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी और नए दिशानिर्देशों के अनुसार “शिक्षण का पसंदीदा तरीका” होगा. मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है.” Also Read - School Reopening Guidelines in Unlock 5.0: स्कूल खोलने पर MHA का बड़ा निर्णय, अब पैरेंट्स को लेना होगा ये फैसला, देखें गाइडलाइन

छात्र जो अपने स्कूलों या संस्थानों में फिर से जाना चाहते हैं, उनके लिए माता-पिता की लिखित सहमति अनिवार्य है. इसके अलावा, मंत्रालय ने शिक्षा संस्थान से अनिवार्य उपस्थिति नियमों और शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र के निर्णय को पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए. संस्थान, जहाँ शारीरिक कक्षाएँ खुली होंगी, वहां संस्थान को उचित सुविधाओं के साथ छात्रों, शिक्षकों, उपकरणों आदि के बीच मास्क अनिवार्य, दस्ताने, छह-फीट की दूरी सहित सख्त मानदंडों का पालन करना होगा. Also Read - Covid 19 Update: कोरोना से कुल 97 हजार से अधिक लोगों ने गंवाई जान, 24 घंटे में 80 हजार नए मामले

अन्य छूटों के बीच व्यक्तियों और वस्तुओं के अंत: राज्य और अंतर-राज्य में आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा नए दिशानिर्देशों के अनुसार आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन (Aarogya Setu App) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा.