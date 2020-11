school-college Reopening in Jammu Kashmir latest News: कोरोना वायरस के कहर को लगभग एक साल का समय हो चुका है जब दुनिया के सामने इसका पहला मामले आया था. भारत में कोरोना वायरस की वजह से लगभग नौ महीनें से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं. हालांकि अब कुछ राज्य कोविड दिशा निर्देशों के साथ स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंग. Also Read - Jammu and kashmir DDC Polls: जम्मू कश्मीर की 43 सीटों पर आज जिला विकास परिषद के चुनाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जानें ताजा अपडेट

बदा दें कि अभी भी जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कश्मीर रीजन के लगभग 10 जिले ऑरेंज कैटगरी में शामिल हैं. बढ़ती सर्द और भारी बर्फबारी के साथ साथ तेजी से कोरोना के नए मामलों के कारण राज्य में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. Also Read - जम्मू-कश्मीर: आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, दो जवान शहीद

स्कूल में बच्चों के आने की परमीशन नहीं होगी लेकिन 50 फीसदी टीचिंग स्टॉफ और 50 फीसदी नॉन टीचिंग स्टॉफ मौजूद रहेगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि कक्षा नौ से लेकर कक्षा 12 तक के ऐसे स्कूल जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं उनके छात्र टीचर्स से गाइडलाइन लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं. Also Read - Latest Weather Report: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन, तमिलनाडु, आंध्र में ‘निवार’ का खतरा

बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर में पांच हजार से अधिक एक्टिव मामले हैं जबकि अभी तक यहां 1 लाख 9 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. रविवार को जम्मू कश्मीर में 471 नए कोरोना के मामले सामने आए.