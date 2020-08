School Reopening Latest News In Hindi: देश में 1 सितंबर से अनलॉक के चौथे चरण (Unlock 4.0) की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या छह महीने से बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों को सरकार इस चरण में खोलने जा रही है? आए दिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर खबरें देखने को मिल रही है. लेकिन अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसे लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवाल का जवाब दे दिया है. ‘डीडी न्यूज’ से बातचीत के दौरान जब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ (Ramesh Pokhriyal Nishank) से सवाल किया गया कि स्कूल कब खोले जाएंगे? (When Will Schools Re-Open?) इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘जैसे-जैसे ये स्थिति सामान्य होगी और हम गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं. जैसे-जैसे उनका सुझाव मिलता रहेगा हम आगे की रणनीति तय करेंगे. जो भी उनका निर्देश होगा अब उस दिशा में काम करेंगे. बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा महत्वपूर्ण बात है. Also Read - Coronavirus India Updates: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 लाख के पार, महाराष्ट्र में दर्ज किए गए रिकॉर्ड नए केस

बता दें कि कई राज्य सरकारों ने पहले ही घोषणा की है कि वे अगस्त के अंतिम सप्ताह में स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय पर फैसला लेंगे. माना जा रहा है कि केंद्र राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक विकल्प देगा. हालांकि, केंद्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र इस निर्णय को राज्य सरकारों पर ही छोड़ देगा. राज्य सरकार इसके बाद अपने यहां इसकी व्यवस्था शुरू करेगी.

अनलॉक-4 (Unlock-4) में अगर स्कूल-कॉलेज खुलते हैं तो यह राज्य सरकार की जिम्मदारी होगी कि वह किस प्रकार के दिशा निर्देश और नियम लागू करती है, ताकि बच्चे वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित रहें. कोरोना संकट के दौर में बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना भी स्कूल और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

32 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 लाख के पार पहुंच गई है वहीं, 58 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए और राज्य में संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है.