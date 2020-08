School Fee waive 25% in Assam: असम सरकार ने हाल ही में सभी निजी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्हें इस वर्ष के लिए स्कूल फीस का 25 प्रतिशत माफ करने का निर्देश दिया गया है. सर्कुलर के अनुसार निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 वीं तक के सभी छात्रों की स्कूल फीस माफ कर दी जाएगी. सरकार द्वारा 14 अगस्त को बयान जारी किया गया था और हिमांता बिस्वा सरमा के माध्यम से ट्विटर पर भी सर्कुलर अपलोड किया गया था. सर्कुलर में आगे कहा गया है कि फीस में कमी 1 मई, 2020 से “स्कूलों के औपचारिक और भौतिक फिर से खोलने” तक लागू होगी. Also Read - School-Colleges Will be Reopen: सितंबर में इस राज्य में खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज सहित सभी एजूकेशन इंस्टीट्यूट, सरकार ने दिए संकेत

उन्होंने आगे कहा कि फीस कम की जा रही है क्योंकि वर्तमान में चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण राज्य के स्कूल बंद हैं और संस्थान विभिन्न प्रमुखों के तहत पर्याप्त खर्च बचा रहे हैं. राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए बयान में यह भी बताया गया है कि जिन शैक्षणिक संस्थानों ने पहले ही फीस जमा कर ली है, उन्हें अगली किस्त में फीस राशि को एडजस्ट करना होगा.



लगभग सभी निजी संस्थानों ने अपने सत्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शुरू किए हैं और इसलिए वे रखरखाव, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण लागतों पर खर्च बचा रहे हैं. वैश्विक महामारी के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे माता-पिता की मदद करने के लिए फीस कम की जा रही है. बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी अभिभावकों को सितंबर 2020 तक फीस का भुगतान करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर किया जा सके.