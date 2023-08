Hindi Career Hindi

School Holiday 2023 On Rakshabandhan Bihar School Closed On 31 August 2023 Check Latets Update

School Holiday 2023: रक्षाबंधन पर क्या आपका स्कूल भी रहेगा बंद? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

रक्षा बंधन (School Holiday 2023 on Rakshabandhan) में मुहूर्त की बात करें तो 30 अगस्त को रात में 8:57 के बाद और 31 अगस्त को सुबह 7 बजकर 5 मिनट से पहले का है.

Image: Pixabay)

नई दिल्ली: रक्षा बंधन 30 को है या 31 को इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन है. कई जगहों पर 30 अगस्त को कई जगहों पर 31 अगस्त को राखी मनाया जाएगा. ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां किसी दिन होगी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. रक्षा बंधन (School Holiday 2023 on Rakshabandhan) में मुहूर्त की बात करें तो 30 अगस्त को रात में 8:57 के बाद और 31 अगस्त को सुबह 7 बजकर 5 मिनट से पहले का है. यानी 31 अगस्त को स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है. लेकिन स्टूडेंट्स अपने स्कूलों से एक बार कंफर्म करना चाहिए.

बिहार के स्कूलों में 31 को होगी छुट्टी

कई शहरों में स्कूल रक्षा बंधन के अवसर पर 30 अगस्त को बंद रहेंगे, वहीं कुछ स्कूल 31 अगस्त को बंद रहेंगे. इससे पहले ऑफिशियल छुट्टी घोषित हो मुहूर्त का समय क्लियर देखते हुए अब 31 अगस्त को छुट्टी दी जाएगी.हालांकि स्कूलों द्वारा छुट्टी की घोषणा ऑफिशियल घोषित की जाएगी. इसलिए स्टूडेंट्स अपने स्कूल से एक बार कंफर्म हो जाएं. बिहार में 31 को रक्षाबंधन के अवसर पर छुट्टी घोषित की गई है. इससे पहले सरकारी कैलेंडर में रक्षाबंधन का अवकाश 30 अगस्त को घोषित किया गया था.

यूपी के स्कूलों को बंद किया गया था

यूपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करना का आदेश दिया गया था. मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते कल यानी 28 अगस्त स्कूल (School Closed in UP) करने के लिए कहा गया था. कावंड़ यात्रा में काफी भीड़ होती है. बीते दिनों मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने नोटिस जारी 26 से 28 अगस्त 2023 को सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में अवकाश की घोषणा (School Closed in Moradabad) की थी. हालांकि कई जगहों पर कावंड़ यात्रा में काफी भीड़ होती है जिसके कारण बच्चों को परेशानी से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी.

