School reopening Updates 2021: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो गई है. धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. इसी कड़ी में राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को एक बार फिर खोलने का भी फैसला लिया जा रहा है. चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. चंडीगढ़ में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे. हालांकि इसके लिए अभिभावकों के इजाजत की जरूरत होगी. चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, ‘ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रहेगी.Also Read - School Reopen Latest News: 16 जुलाई से इस राज्य में फिर से खुलेंगे स्कूल, जानें इसको लेकर सरकार की क्या है तैयारी

इसके साथ-साथ प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को भी 19 जुलाई से खोलने का फैसला लिया है. हालांकि उसके लिए शर्त रखी गई है. आदेश के अनुसार, ‘कोचिंग चलाने वाले शिक्षक और वहां जाने वाले छात्र को कम से कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी हो.’ Also Read - School Reopening News: हरियाणा और गुजरात में स्कूल खुलने की आ गई तारीख, जानें सरकार की तरफ से क्या हुआ फैसला

Chandigarh Administration allows reopening of coaching institutes from July 19 with condition that all the eligible students & staff are administered at least one dose of vaccine

The administration also allows cinema halls & spas to function with 50% capacity

— ANI (@ANI) July 13, 2021