School not Reopening in MP: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 30 नवंबर तक बंद रहेंगी. बच्चों की डिजिटल मोड (Digital Mode) में ही पढ़ाई जारी रखने के लिए लर्निग कक्षाएं जारी रखी जाएंगी. राज्य सरकार द्वारा लिए निर्णय और जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय व अशासकीय स्कूल 30 नवम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे.

पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप डिजिटल मोड से लर्निग कक्षाएं जारी रहेंगी. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12 अक्टूबर के अनुसार, कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर तक बंद रखे जाने एवं कक्षा नवमीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये माता-पिता व अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय आने की अनुमति दी गई थी. कक्षा नवमीं से 12वीं तक की कक्षाएं विभागीय आदेश अनुसार यथावत संचालित रहेंगी.

इससे पहले तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया था. अब COVID-19 स्थिति के आकलन करने के बाद जल्द ही राज्य सरकार द्वारा नई तारीखों की घोषणा की जाएगी. राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 16 नवंबर, 2020 से फिर से नहीं खुलेंगे. अधिकांश अभिभावकों ने महामारी के बीच राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की थी. इसके बाद राज्य में स्कूलों के फिर से खोलने को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था.