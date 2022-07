School Reopen in Haryana and Delhi: एक महीने की गर्मी की छुट्टी (Summer Vacation) के बाद आज यानी 1 जुलाई से दिल्ली और हरियाणा में स्कूल फिर (School Reopen In Haryana) से खुल गए हैं. हरियाणा के सरकार (Haryana Govt) के आदेश के मुताबिक स्कूल सामान्य समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच संचालित किए जाएंगे. दिल्ली में भी आज स्कूल खुल गए हैं और बच्चे व शिक्षक भी कोरोना नियमों का पालन (Covid 19 Guidelines) करते हुए स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं.Also Read - भारतीय हॉकी टीम पर मंडराया कोरोना का खतरा, 2 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के 3 सदस्य पॉजिटिव

माता पिता के लिए चिंता का विषय

कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. इस बीच दिल्ली हरियाणा में स्कूलों के खोलने जाने के कारण माता-पिता के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है. संक्रमण के किसी भी खतरे से बचाव के लिहाज से स्कूलों को सर्कुलर जारी कर यह सुनिश्चत करने का आदेश दिया गया है कि कोरोना संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन किय जाए. बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से स्कूल बंद थे लेकिन इस वर्ष फिर से स्कूल खुल गए हैं. Also Read - Delhi Rains: दिल्ली में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। Watch Video

स्कूल शिक्षा निदेशालय (DOE) द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सभी स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर के 2.30 बजे तक किया जाएगा. गर्मी की छुट्टियों से पहले हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ने के कारण स्कूलों का संचालन 8 बजे के बजाय सुबह के 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया था. Also Read - Rohit Sharma Health Update: हिटमैन की बेटी ने दिया पिता का हेल्‍थ अपडेट, देखें वीडियो

छात्रों की पढ़ाई का हो रहा नुकसान

कोरोना महामारी के कारण स्कूलो को बंद करना पड़ा था. लेकिन अब स्कूल एक बार फिर खुल चुके हैं. क्योंकि माता-पिता की चिंता यह थी कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है. ऐसे में सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने भी स्थित पर विचार किया और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का सभी स्कूलों में सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.