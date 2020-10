School Reopening Latest News: हरियाणा सरकार (Haryana Government) राज्य भर में कक्षा 6वीं से 9वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है. सरकार ऐसा करने की योजना बना रही है ताकि छात्र अपने शिक्षकों से उचित मार्गदर्शन ले सकें. यह निर्णय केंद्र के निर्णय के अनुरूप लिया गया था जिसमें 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी. Also Read - School Reopening Latest News: इस राज्य में अब भी नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कहा- पैरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट के परामर्श के बाद लिया जाएगा फैसला

7 अक्टूबर, 2020 को राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल (Kanwar Pal Gujjar) ने कहा, "अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो इन कक्षाओं के छात्र 15 अक्टूबर से अपने शिक्षकों से सलाह ले सकते हैं." अधिकारी कक्षा 9-12वीं के छात्रों के लिए 21 सितंबर 2020 से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है जबकि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, कोई नियमित कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं. अभिभावकों से लिखित सहमति लेने के बाद ही छात्रों को अपने स्कूलों का जाने की अनुमति दी जाएगी कि वे अपने संदेह के बारे में अपने शिक्षकों से परामर्श कर सकें.

संवाददाताओं से बात करते हुए पाल (Kanwar Pal Gujjar) ने कहा, "हम कक्षा 6वीं से 9वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं ताकि वे शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकें. आने वाले दिनों में अंतिम निर्णय लिया जाएगा." हरियाणा में पिछले महीने COVID-19 के प्रकोप के कारण पिछले छह महीने से बंद होने के बाद हरियाणा के स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया था. यह तब किया गया था जब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र अपने संस्थान जाने में सक्षम थे, लेकिन यह प्रावधान केवल COVID कंटेनमेंट जोन के बाहर के छात्रों के लिए किए गए थे.

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा जारी किए गए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करने के लिए अधिकारियों द्वारा स्कूलों को कहा गया था. हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने स्कूलों को अक्टूबर के मध्य से श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी है. इस निर्णय के मद्देनजर कई राज्य अपने SOP के साथ आगे आए हैं. हाल ही में पंजाब सरकार (Punjab Government) ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए नए SOP जारी किए हैं, जिसमें 15 अक्टूबर 2020 से प्रति सेक्शन 20 छात्रों से अधिक की अनुमति शामिल नहीं है.