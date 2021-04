Haryana School Reopening Latest Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है. देश के लगभग हर राज्य में स्कूल, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है. 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई हैं. इसके साथ-साथ राज्य सरकारें स्कूलों में गर्मी छुट्टी की भी घोषणा कर कर रही है. दिल्ली, यूपी के बाद हरियाणा में भी 31 मई तक सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी (Summer Vacation) घोषित कर दी गई है. राज्य के शिक्षा मंत्री के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. Also Read - School Kab Khulenge: कोरोना ने फिर बरपाना शुरू किया कहर तो बंद होने लगे स्कूल, जानें आपके राज्य का क्या है ताजा अपडेट...

इससे पहले बीते हफ्ते हरियाणा सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी कोविड-19 के संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं कक्षा की स्थगित करने की घोषणा की थी.

Schools in Haryana to go into summer vacation from tomorrow till 31st May: Haryana Education Minister Kanwar Pal Gujjar

