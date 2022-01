School Close: ठंड और शीतलहर के कारण पटना के स्‍कूल बंद कर दिये गए हैं. पटना के डिस्‍ट्र‍िक मज‍िस्‍ट्रेट ने बढती ठंड और शीतलहर के चलते 8 जनवरी तक 8वीं के स्‍कूल बंद करने का आदेश द‍िया है. कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं अब 8 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगी. दरअसल, 3 जनवरी 2022 यानी आज स्‍कूल खुलने वाले थे. अब इनकी छुट्ट‍ियां आगे बढा दी गई हैं. Also Read - Schools Closed In UP Latest News: यूपी में स्कूलों के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी, 31 दिसंबर से बंद हो रहे हैं ये स्कूल

पटना के सभी सरकारी और निजी स्‍कूलों के लिये यह आदेश जारी किया गया है. तापमान में बहुत ज्‍यादा गिरावट होने के कारण यह फैसला लिया गया है. बता दें कि पूरे देश में ओमिक्रोन के बढते खतरे के कारण स्‍कूल बंद हो रहे हैं. हालांकि पटना में इसे ठंड के कारण बंद क‍िया गया है. Also Read - Omicron Lockdown: ब्रिटेन में बिगड़े हालात, नीदरलैंड में लगा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज-रेस्टोरेंट 14 जनवरी तक बंद

पटना के डिस्‍ट्र‍िक मजिस्‍ट्रेट चंद्र शेखर सिंह ने अपने आधिकारिक आदेश में कहा है कि बच्‍चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. तापमान में गिरावट देखी जा रही है, खासकर सुबह के तापमान में बहुत ज्‍यादा गिरावट है. ऐसे में बच्‍चों की सेहत और जीवन की सुरक्षा को देखते हुए 8वीं तक के स्‍कूल, 8 जनवरी 2022 तक बंद कर दिये गए हैं. Also Read - Omicron In India: भारत में ओमिक्रॉन के 30 नए मरीज मिले, चंडीगढ़ में स्कूल बंद, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बिहार उन कुछ राज्यों में शामिल है, जिन्होंने अभी तक COVID-19 मामलों के कारण स्कूल, कॉलेज बंद नहीं किए हैं. भले ही राज्य और विशेष रूप से पटना संक्रमण के मामले में गंभीर प्रभाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके कारण शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है.