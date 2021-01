Schools Reopen for class 10th and 12th in Tamil Nadu: कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के चलते करीब 9-10 माह पहले बंद किए गए दक्षिण भारत के राज्‍य तमिलनाडु के स्‍कूल आज मंगलवार यानि 19 जनवरी से फिर से शुरू हो गए है. इसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो गईं हैं. एक कक्षा में 25 से अधिक छात्र नहीं है. Also Read - Delhi Schools Reopening Latest Update: कल से खुल रहे हैं दिल्ली के स्कूल, जानिए गाइडलाइंस

तमिलनाडु में 9 महीने के अंतराल के बाद आज चेन्नई में भी 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुल गए हैं. एक छात्र का कहना है, “हमारे आधे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कवर किया गया था. मुझे अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है.” Also Read - राहुल गांधी Madurai में जल्लीकट्टू देखते आए नजर, टि्वटर पर ट्रेंड हुए गोबैक राहुल, वेलकम नड्डाजी

Tamil Nadu: Schools reopen for class 10th and 12th in Chennai today after a gap of over nine months. Also Read - School Reopening In Delhi 2021: 18 January से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल, 10वीं-12वीं के क्लासेज होंगे शुरू

“Half of our syllabus was covered during online classes. I’m happy to see my friends after so long but we have to maintain social distance,” says a student pic.twitter.com/m8ZXqOPl9F

— ANI (@ANI) January 19, 2021