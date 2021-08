Schools Reopen in Karnataka for classes 9-12, Schools Reopen in Karnataka: कर्नाटक में आज सोमवार यानि 23 अगस्‍त से कक्षा9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गईं हैं. प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की 9-12वीं कक्षाएं शुरू हो गईं हैं. राज्य में 23 अगस्त से फिर से स्कूल खोलने से पहले अत्यधिक सावधानी रखने के निर्देश भी दिए गए थे ताकि कोविड वैश्विक महामारी से

विद्यार्थियों को बचाते हुए कक्षाओं में उनका शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके.Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में 25,072 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 389 लोगों की हुई मौत

राज्‍य के मुख्‍यमंत्री मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज बेंगलुरु मल्लेश्वरम में स्‍वयं ही स्‍कूल पहुंचे और छात्रों से बातचीत की. बता दें कि मुख्‍यमंत्री ने स्‍कूलों की कक्षाओं को खोलने के दौरान पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए थे. Also Read - Tamil Nadu Unlock Guidelines: तमिलनाडु में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, बीचेस और चिड़ियाघर; यहां देखिए नई गाइडलाइन

Bengaluru | Karnataka CM Basavaraj Bommai interacts with students at Government Pre University College in Malleswaram Schools in the state have reopened for classes 9-12 from today pic.twitter.com/ED5vg3qvEO — ANI (@ANI) August 23, 2021

Also Read - Earthquake in Karnataka: कर्नाटक के कलबुर्गी के 50 गांवों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से निकले लोग

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 23 अगस्त से राज्य भर में कक्षा नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक पालियों में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया था. हालांकि, सतर्क रहने का विकल्प चुनते हुए, बाद में उन जिलों में स्कूलों को फिर से नहीं खोलने का फैसला किया गया, जहां संक्रमण दर दो प्रतिशत से अधिक है. कर्नाटक सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर और संक्रमण के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों को फिर से शुरू करने का निर्णय अगस्त के अंतिम सप्ताह से करना तय किया था.

कर्नाटक में 22 अगस्‍त कोरोना के कुल सक्र‍िय मरीज 20,556 थे

बता दें कि अभी भी कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 1000 से अधिक मामले आ रहे हैं. कल 22 अगस्‍त को कर्नाटक में कोविड-19 के 1,189 नए मामले सामने आए और 22 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 29.38 लाख और मृतकों की संख्या बढ़कर 37,145 हो चुकी है. राज्‍य में फिलहाल 20,556 मरीजों का इलाज चल रहा है और 1,456 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 28,80,889 हो गई.