Schools Reopening News: उत्‍तराखंड (Uttarakhand) में अगले माह एक नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्‍कूल खोले जाएंगे. राज्‍य की कैबिनेट ने इस फैसले की मंजूरी दी है. स्‍कूल खोलने के इस फैसले की जानकारी राज्‍य के एक कैबिनेट मिनिस्‍टर ने दी है.

उत्‍तराखंड के राज्‍य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्‍तराखंड मंत्र‍िमंडल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक नवंबर 2020 से खोलने का निर्णय लिया है. बता दें कि कोरोना महामारी के चलते स्‍कूलों को खोलने में कई महीने की देरी हो चुकी है. बता दें क‍ि अनलॉक- 5 के लिए जारी दिशा निर्देशों में केंद्र ने स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था.

Uttarakhand Cabinet decides to reopen schools for students of Class 10th and Class 12th from November 1, 2020: State Cabinet Minister Madan Kaushik

— ANI (@ANI) October 14, 2020