SLPRB Constable Admit Card 2020 Released: राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB), असम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल (AB / UB) की भर्ती के लिए फिजिकल एंडूरेंस टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के एडमिट कार्ड (SLPRB Constable Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शमिल हो रहे हैं, वे SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (SLPRB Constable Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://constablerecruitment.com/?auth=1 पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (SLPRB Constable Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (SLPRB Constable Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से असम पुलिस (Assam Police) में कुल 2391 कांस्टेबल (यूबी) और 4271 कांस्टेबल (एबी) के पद भरे जाएंगे.

SLPRB Constable Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download the Admit Card of first 15 Districts for the post of Constable AB/UB’ लिखा हो.

एक नया पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

SLPRB Constable Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.