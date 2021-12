South Central Railway Group C Recruitment 2021: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukari) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway Jobs) में शानदार मौका आया है. साउथ सेंट्रल रेलवे ने स्पोर्ट कोटा (Sports Quota Jobs) के तहत आवेदन मांगे हैं. जो भी उम्मीदवार स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े हैं वे ग्रुप सी भर्ती परीक्षा (Govt Jobs In Railways) में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है. साउथ सेंट्रल रेलवे (South Central Railway Group C posts) द्वारा कुल 21 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.Also Read - ICAR Recruitment 2021: सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, 641 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास लोग करें आवेदन

शैक्षणिक योग्यता

जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट या फिर ITI की डिग्री होनी चाहिए. वहीं आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं आरक्षित वर्ग के लोगों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले साउथ सेंट्रल रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाना होगा.

– यहां ग्रुप सी भर्ती के लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा. इसपर क्लिक कर आगे बढ़ें

– आगे आपसे फॉर्म भरने के दौरान जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसे भरकर सबमिट करें और आवेदन शुल्क जमा करें.

– अब आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा.