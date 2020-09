Special Train for JEE, NEET 2020: भारतीय रेलवे ने JEE Mains और NEET परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की मदद के लिए 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच राजस्थान में चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें (Special Train in Rajasthan) चलाई जाएंगी. केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के एक ट्वीट के अनुसार उत्तर-पश्चिम रेलवे (North Western Railway) ने छात्रों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. Also Read - Indian Railway: बिहार में कल से चलेंगी 8 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जानिए रूट और टाइमिंग

गोयल के ट्वीट के अनुसार, भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने जेईई मेन्स (JEE Mains), एनईईटी (NEET), एनडीए (NDA) और अन्य परीक्षाओं में छात्रों की सुविधा के लिए 4 से 15 सितंबर के बीच 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. उत्तर-पश्चिम रेलवे (North Western Railway) द्वारा ट्वीट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रेनें उदयपुर-जयपुर, जयपुर-बीकानेर और श्री गंगानगर – कोटा मार्गों के बीच चलेंगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 13 सितंबर को NEET और 1 से 6 सितंबर के बीच JEE की परीक्षा का आयोजन कर रही है.

इससे पहले रेल मंत्री गोयल ने कहा था कि JEE Mains, NEET और व NDA के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे दो से 15 सितंबर तक बिहार में 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी. केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा था कि बिहार में JEE Mains, NEET व NDA में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने-जाने की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी MEMU/DEMU स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.