Special Train for UPSC Prelims Exam 2020: रेलवे के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा (UPSC Prelims 2020) के लिए उम्मीदवारों की सुविधाओं के लिए 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) के अधिकार क्षेत्र में विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. परीक्षा स्पेशल ट्रेनें ओडिशा और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों को छूएंगी. Also Read - Supreme Court ने कहा-बिहार विधानसभा चुनाव रोकने पर नहीं करेंगे सुनवाई, याचिका खारिज

अधिकारी ने कहा कि विशेष रेलगाड़ियाँ बेरहामपुर, क्योंझर, खारियार रोड और इचापुरम से अपराह्न 4 बजे, कोरापुट से 5 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रवाना होंगी. ट्रेनें उसी दिन (3 अक्टूबर) शाम को शहरों में आएंगी. ईसीओआर की विशेष ट्रेनें ब्रह्मपुर-कटक मेमू परीक्षा विशेष, केंदुझारगढ़-कटक मेमू परीक्षा विशेष, इचापुरम-विशाखापट्टनम मेमू परीक्षा विशेष और खारीर रोड-संबलपुर परीक्षा विशेष हैं. Also Read - Rail Roko Agitation: किसानों का रेलवे ट्रैक पर कब्जा, 13 जोड़ी ट्रेनें निलंबित, राजमार्ग भी हो सकते हैं बाधित

ECoR उम्मीदवारों को फेरी देने के लिए कोरापुट-कटक, कोरापुट-विशाखापट्टनम, राउरकेला- कटक के माध्यम से झारसुगुड़ा, बारीपदा-कटक और विजयवाड़ा- विशाखापट्टनम के बीच परीक्षा विशेष ट्रेनों का भी संचालन करेगा. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से COVID-19 महामारी की वजह से परीक्षा को दो से तीन महीने के लिए स्थगित करने की मांग की. Also Read - Indian Railways/IRCTC Update: 'रेल रोको' प्रदर्शन की वजह से ठप हुई इन ट्रेनों की सेवाएं, यात्रा से पहले देख लें लिस्ट और रूट