SSB ASI Stenographer Admit Card 2020 Released: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSB Assistant Sub Inspector (Stenographer) Recruitment Exam के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने SSB Assistant Sub Inspector (Stenographer) Recruitment Exam के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड (SSB ASI Stenographer Admit Card 2020) SSB की आधिकारिक वेबसाइट applyssb.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

SSB Assistant Sub Inspector (Stenographer) Recruitment Written Exam 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों पर ई-एडमिट कार्ड की मुद्रित प्रति को लाना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://applyssb.com/SSBWEAdmitcard/applicationAfter के माध्यम से अपना SSB ASI Stenographer Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. SI स्टाफ नर्स, ASI फार्मासिस्ट, ASI ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन, ASI डेंटल टेक्नीशियन,ASI रेडियोग्राफर, ASI स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल (मिन) सहित विभिन्न पदों के लिए 181 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाया जा रहा है.

SSB ASI Stenographer Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट applyssb.com पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहांWRITTEN EXAM FOR THE POST Assistant Sub Inspector (Stenographer) IN SSB WILL BE HELD ON 06/12/2020 लिखा हो.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

आपका SSB एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें.