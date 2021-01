SSB Head Constable Answer Key 2021 Released: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हेड कांसेटेबल (मिनिस्ट्रियल) के पदों के लिए रिवाइज्ड आंसर की (SSB Head Constable Revised Answer Key 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSB Head Constable Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे SSB की आधिकारिक वेबसाइट ssb.nic.in पर जाकर अपना आंसर की (SSB Head Constable Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. इन पदों की लिखित परीक्षा 3 जनवरी को आयोजित की गई थी. Also Read - SSB Head Constable Answer Key 2021 Released: SSB ने जारी किया Head Constable का Answer Key, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.ssbrectt.gov.in/ के माध्यम से भी आंसर की (SSB Head Constable Answer Key 2021) डाउनलोड भी कर सकते हैं. इससे पहले प्रोविजनल आंसर की (SSB Head Constable Answer Key 2021) 5 जनवरी को जारी की गई थीं और उम्मीदवारों को 10 जनवरी 2021 तक आपत्तियां उठाने की अनुमति दी गई थी. इसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 100 / – रुपये का भुगतान करना होता था. SSB ने मान्य चुनौतियों पर विचार करने के बाद इन संशोधित आंसर की (SSB Head Constable Answer Key 2021) को जारी किया है. Also Read - SSB Head Constable Admit Card 2020-21 Released: SSB ने जारी किया हेड कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSB Head Constable Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - SSB ASI Stenographer Admit Card 2020 Released: SSB ने जारी किया ASI Steno 2020 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSB की आधिकारिक वेबसाइट ssb.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Answer Key of Paper -I of written exam held on 03-01-2021 for the Post of HC (Min). Click on Link to check Answer Key and raise your queries*** LINK लिखा हो.

एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

उम्मीदवार SSB Head Constable Revised Answer Key 2021 डाउनलोड करें.