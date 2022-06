SSC 2022 Recruitment Update: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने हाल ही में SSC जॉब के उम्मीदवारों के लिए एक अधिसूचना (Notification) जारी की है. इस अधिसूचना में कहा गया है, ‘आयोग, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत लगभग 70 हजार अतिरिक्त रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. इन विशिष्ट परीक्षाओं की सूचनाएं सही समय पर इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी.’Also Read - LIC AAO Recruitment 2022: एलआईसी अस‍िस्‍टेंट एडमिनिस्‍ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती नोटिफिकेशन जल्‍द होगा जारी, चेक करें Latest Update

हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए घोषणा की कि एसएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए 67,768 रिक्तियों को तुरंत भरने की योजना तैयार की है. सोशल मीडिया पर यह भी जानकारी दी गई थी कि एसएससी दिसंबर 2022 तक 42 हजार नियुक्तिया पूरी भी कर लेगा. Also Read - 'इसको कहते हैं अमितशाही!', 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने', राहुल गांधी से ED की पूछताछ पर कांग्रेस के तंज

Furthermore, 42,000 appointments to be completed before December 2022. #SSC has drawn up plans to further fill up 67,768 vacancies for its forthcoming examinations immediately

Also Read - असदुद्दीन ओवैसी ने की कांग्रेस के खत्म होने की भविष्यवाणी, जानिए कब चुनाव हारेंगे नरेंद्र मोदी

केंद्र सरकार के उपक्रमों में नौकरी की और भी संभावनाएं हैं. एसएससी जल्द ही 15 हजार 247 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा. चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न विभाग अगले कुछ महीनों में पत्र जारी करेंगे.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां देगी. उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां एक बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव क जरिए मिशन मोड में की जाएंगी. पीएम मोदी ने कहा कि यह नियुक्तियां मिशन मोड में की जाएंगी क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते यह नियुक्तियां नहीं हो पाई थीं. आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधान के हालात की जांच की और अगले डेढ़ साल में 10 लाख नियुक्तियां की जाएं.

PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.

— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022